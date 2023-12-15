Росіяни знову здійснили нічну атаку «шахедами»: українська ППО знищила всі цілі

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook та Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Як повідомляється, під час нічної атаки росіяни застосували одну ракету типу С-300 та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що безпілотники були запущені з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Усі БПЛА окупантів були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Окрім того, уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Харкова. У місті також було чути гучний вибух.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Росія не має планів воювати у 2025 році.