Общество

Росіяни знову здійснили нічну атаку «шахедами»: українська ППО знищила всі цілі

Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили всі ворожі безпілотники типу «Шахед», якими окупанти намагалися завдати ударів по Україні сьогодні вночі, 15 грудня.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 15 декабря, 2023
0 Менее минуты назад

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook та Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Як повідомляється, під час нічної атаки росіяни застосували одну ракету типу С-300 та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що безпілотники були запущені з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

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Усі БПЛА окупантів були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Окрім того, уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Харкова. У місті також було чути гучний вибух.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Росія не має планів воювати у 2025 році.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 15 декабря, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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