В Україні пропонують призивати ще одну категорію громадян

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на ТСН.

Один із екскомандирів батальону «Айдар» Євген Дикий вважає, що потрібно закликати до армії працівників правоохоронних органів.

За словами військового аналітика, зараз багато людей охороняють порядок в Україні. Водночас всі вони проходять фізичну підготовку, медичну комісію і мають хоча б базові навички володіння зброєю.

«Нам справді потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських у тилу? Чи небагато людей охороняють наш правопорядок?» — розмірковує він.

Дикий зазначив, що поліцейські повинні оберігати правопорядок в тилу, але 250 тисяч – це надто велика кількість людей для такого завдання.

Ветеран АТО пропонує робити це одним рішенням просто зменшити відомствам квоту на бронювання працівників.

Військовий аналітик наголошує, що правоохоронці вже мають базовий рівень, відмінний від звичайного мобілізованого цивільного, тому «50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, причому зробити це дуже швидко».

Нагадаємо, вночі ворог знову атакував Україну дронами та ракетами.