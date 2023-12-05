Общество

В Росії заявили про атаку українських дронів на нафтобазу в Криму

Окупанти стверджують, що кілька безпілотних літальних апаратів намагались атакувати нафтобазу у тимчасово окупованому Криму вранці 5 грудня.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 5 декабря, 2023
0 1 минута чтения

Про це повідомляє Первая Линия з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

У мережі пишуть, що спроба атаки здійснювалась сьогодні близько 5:00 ранку. Як стверджується, у бік нафтобази «Морський Нафтовий термінал» рухалось два БПЛА. Традиційно, російські ЗМІ заявляють, що всі дрони були збиті силами ППО.

За повідомленнями пропагандистів, перший БПЛА нібито здетонував у повітрі, на територію нафтобази впали уламки. Другий не долетів до цілі та впав за 70 метрів від одного із резервуарів. В результаті атаки постраждалих, за даними пропагандистських ресурсів, немає.

Материалы по теме

Окрім того, в оборонному відомстві РФ заявили, що загалом над акваторією Азовського моря та в Криму сьогодні вранці їхні сили ППО знищили 41 безпілотник. Як завжди, в атаках дронів звинувачують Збройні сили України.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов’язані з атаками дронів і ракет по місцях розташування окупантів, стоянок техніки тощо.

Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, чому збивати «шахеди» важко.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 5 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

В Росії заочно арештували відому українську співачку: названа причина

7 дней ago

Разнообразие в выборе межкомнатных дверей: популярные типы и советы по выбору

1 неделя ago

В Україну йде циклон з новими неприємними сюрпризами

1 неделя ago

В мережі розповсюджується фейк про скасування воєнного стану в Україні: що потрібно знати

1 неделя ago
Back to top button