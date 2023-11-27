Общество

В Повітряних силах зробили прогноз щодо російських атак взимку: більше дронів, менше ракет

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що цієї зимою окупанти зосередяться на використанні безпілотників для атак України, хоча і ракетні обстріли теж будуть.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 27 ноября, 2023
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Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на слова полковника в інтерв‘ю «Новинарні».

Журналісти поцікавились, наскільки важкою буде цьогорічна змма і чи будуть залпи, подібні до минулорічних, коли за одну ніч Росія запускала сотню повітряних цілей, серед яких були крилаті і балістичні ракети.

Ігнат зазначив, що цієї зими росіяни, ймовірно, зосередяться на атаках дронами. За думкою військового, ворог задіє більше безпілотних апаратів, ніж ракет, для обстрілів українських міст.

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«Ми говоримо про «Шахеди», а також про FPV-дрони та «Ланцети» по лінії фронту», — пояснив він.

Полковник Ігнат додав, що Росія не припинить і ракетні обстріли, оскільки вони систематично накопичують ракети, але наразі не можна сказати в якій кількості.

Варто зазначити, що в Повітряних силах постійно наголошують на підступністі ворога та неможливості однозначно передбачити, як він буде діяти. В Росії продовжується виробництво і ракет, і БПЛА.

Раніше в Повітряних силах розповідали, скільки ракет залишилось у Росії.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 27 ноября, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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