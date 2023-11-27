В Повітряних силах зробили прогноз щодо російських атак взимку: більше дронів, менше ракет

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на слова полковника в інтерв‘ю «Новинарні».

Журналісти поцікавились, наскільки важкою буде цьогорічна змма і чи будуть залпи, подібні до минулорічних, коли за одну ніч Росія запускала сотню повітряних цілей, серед яких були крилаті і балістичні ракети.

Ігнат зазначив, що цієї зими росіяни, ймовірно, зосередяться на атаках дронами. За думкою військового, ворог задіє більше безпілотних апаратів, ніж ракет, для обстрілів українських міст.

«Ми говоримо про «Шахеди», а також про FPV-дрони та «Ланцети» по лінії фронту», — пояснив він.

Полковник Ігнат додав, що Росія не припинить і ракетні обстріли, оскільки вони систематично накопичують ракети, але наразі не можна сказати в якій кількості.

Варто зазначити, що в Повітряних силах постійно наголошують на підступністі ворога та неможливості однозначно передбачити, як він буде діяти. В Росії продовжується виробництво і ракет, і БПЛА.

Раніше в Повітряних силах розповідали, скільки ракет залишилось у Росії.