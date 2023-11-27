В мережі розповсюджується фейк про скасування воєнного стану в Україні: що потрібно знати

Будьте уважні! Цей відеофайл є фейком.

Про це повідомляє Первая Линия з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відео, яке активно поширюється в соцмережі TikTok, нібито є фрагментом сюжету телеканалу ICTV. В ролику президент України повідомив про рішення скасувати воєнний стан і мобілізацію в 10 областях, щоб підтримувати економіку країни.

Відеоролик є фейком

Відео розмістив акаунт із логотипом телеканалу ICTV на аватарці, але до офіційної сторінки він не має ніякого відношення, а сам ролик є підробкою.

Шахраї використали одне із відеозвернень президента, щоб створити правдоподібний фейк. Мова йде про відеозвернення Зеленського від 23 листопада, у якому голова країни говорить про нові санкційні рішення. В оригінальному відео президент жодним чином не зачіпає тему воєнного стану чи мобілізації. Творці відео наклали «заяву» президента поверх оригінальної звукової доріжки.

«Також наприкінці ролика показують ведучого ICTV, який закликає перейти за посиланням, щоб дізнатися, в яких саме областях скасовують воєнний стан. Цей текст також озвучили поверх відео, а саме посилання є рекламою сумнівного Telegram-каналу», — розповіли в Центрі.

Нагадаємо, в Повітряних силах зробили прогноз щодо російських атак взимку.