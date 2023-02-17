Якою буде весна в Україні: несподіваний прогноз від кліматолога

Кліматолог Віра Балабух розповіла, що в Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами. Про це повідомля "Укргідрометцентр".

Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С.

За даними фахівця, такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря.

Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів.

Проте, за її даними, в Україні можливі затоки арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.

Про теплу та ранню весну говорить й народний синоптик Станіслав Щедрін. За його даними, у березні на нас чекає тепла погода з великою кількістю сонця, а у квітні нагряне похолодання та перші весняні зливи. Але вже з другої декади квітня по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди.

По материалам: Подробности