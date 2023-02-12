Общество

У Києві та низці областей 12 грудня не вимикатимуть світло

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 12 февраля, 2023
0 Менее минуты назад

У Києві та низці областей 12 грудня не вимикатимуть світло

У неділю, 12 лютого, у Києві та низці областей не вимикатимуть електроенергію. Про це повідомляє ДТЕК. 

На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не вимикати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що Рівне та область завтра також будуть без обмежень електропостачання. Ліміти потужності не застосовуватимуться.

"Завтра в Івано-Франківській області світло не вимикатимуть. "Укренерго" надало нашій області безліміт протягом усієї доби", — написала глава ОВА Світлана Онищук у Telegram.

Згідно графіку, Чернівці завтра також цілий день будуть зі світлом.

"Наразі погодинних відключень на 12 лютого по Запорізькій області не заплановано", — повідомили в "Запоріжжяобленерго".

Однак енергетики зазначають, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 12 февраля, 2023
0 Менее минуты назад
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Общество

У Києві та низці областей 12 грудня не вимикатимуть світло

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 12 февраля, 2023
0 Менее минуты назад

У Києві та низці областей 12 грудня не вимикатимуть світло

У неділю, 12 лютого, у Києві та низці областей не вимикатимуть електроенергію. Про це повідомляє ДТЕК.Подробнее

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Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 12 февраля, 2023
0 Менее минуты назад
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Admin

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