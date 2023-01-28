Общество

Сніг, дощ та пориви вітру: синоптики дали прогноз погоди на 28 січня

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 28 января, 2023
0 1 минута чтения

Сніг, дощ та пориви вітру: синоптики дали прогноз погоди на 28 січня

Сьогодні, 28 січня, в Україні буде хмарна та морозна погода. Місцями очікуються опади, а також сильні пориви вітру.

За даними синоптиків, сьогодні на півдні, а також у Закарпатській області можливий невеликий сніг, місцями дощ. В Одеській області протягом доби помірні опади. На решті території без істотних опадів.

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Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. На півдні можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому від -2 до +3 градусів, на Закарпатті та в Криму до +6.

Вночі температура опуститься до -2 -7 градусів, а у східних областях до -10 градусів.

У Києві та області сьогодні майже без опадів, погода буде хмарною з проясненнями. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря очікується у межах від 0 до +2 градусів. Вночі прогнозується -4 -6 градусів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты agoОбновлено: 28 января, 2023
0 1 минута чтения
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