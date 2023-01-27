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росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України — розвідка

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 27 января, 2023
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росія готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України - розвідка

Російські спецслужби знову готують чергову спецоперацію. Цього разу вона направлена на дискредитацію воєнно-політичного керівництва України

Про це повідомляє Головне управляння розвідки міністерства оборони України.

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ГУР повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.

Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти низки українських чиновників, зокрема:

  • начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали;
  • очільника СБУ Василя Малюка;
  • міністра оборони Олексія Резнікова;
  • керівника Офісу президента Андрія Єрмака;
  • виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського.

За даними розвідки, серед іншого, кампанія включатиме "вкид" сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

Мета інформаційно-психологічної операції. Посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед громадян та міжнародних партнерів. На думку російських спецслужб, це має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 27 января, 2023
0 1 минута чтения
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