Дефіцит потужності зріс, у п’яти областях аварійні відключення електроенерїі — Укренерго

Споживання електроенергії 23 січня більше, ніж у неділю, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності. Про це попереджає "Укренерго".

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Через дефіцит електроенергії, до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях.

"Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога.

Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій — це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

По материалам: Подробности