Общество
У путіна шок: посольство росії у Швеції визнало Крим частиною України
Посольство росії у Швеції на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж опублікувало карту, де окупований Крим позначений як територія України.
Відповідна карта була опублікована на сторінці посольства у Twitter.
На карті з порівнянням середніх цін на паливо в Європі (без зазначення джерела даних) Україна зображена в міжнародно визнаних кордонах разом із Кримом.
На це одразу відреагували користувачі, вони порадили росії забрати війська з Криму.
Крім того, на карті не відображено анексію росією чотирьох українських областей у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни.
По материалам: Подробности