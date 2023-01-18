У путіна шок: посольство росії у Швеції визнало Крим частиною України

Посольство росії у Швеції на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж опублікувало карту, де окупований Крим позначений як територія України.

Відповідна карта була опублікована на сторінці посольства у Twitter.

На карті з порівнянням середніх цін на паливо в Європі (без зазначення джерела даних) Україна зображена в міжнародно визнаних кордонах разом із Кримом.

На це одразу відреагували користувачі, вони порадили росії забрати війська з Криму.

Крім того, на карті не відображено анексію росією чотирьох українських областей у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни.

По материалам: Подробности