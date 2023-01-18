Общество

У путіна шок: посольство росії у Швеції визнало Крим частиною України

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад

У путіна шок: посольство росії у Швеції визнало Крим частиною України

Посольство росії у Швеції на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж опублікувало карту, де окупований Крим позначений як територія України.

Відповідна карта була опублікована на сторінці посольства у Twitter.

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На карті з порівнянням середніх цін на паливо в Європі (без зазначення джерела даних) Україна зображена в міжнародно визнаних кордонах разом із Кримом.

На це одразу відреагували користувачі, вони порадили росії забрати війська з Криму.

Крім того, на карті не відображено анексію росією чотирьох українських областей у вересні 2022 року, після початку повномасштабної війни. 

У путіна шок: посольство росії у Швеції визнало Крим частиною України

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 18 января, 2023
0 Менее минуты назад
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