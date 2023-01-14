росія розосереджує Чорноморський флот через загрозу — британська розвідка

росія розосереджує Чорноморський флот і виводить частину кораблів з баз дислокацій. Ймовірна причина цього — загроза ударів.

Про це повідомляє британська розвідка.

Так, 11 січня з порту у Новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Ймовірно, росія таким чином намагається розосередити флот.

"Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку росії, вона виявила", — йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.

"Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями", — додали у Міноборони Британії.

По материалам: Подробности