Старий Новий рік в Україні: що робити не можна 14 січня

В Україні в середині січня відзначають свято, аналогів якому немає у багатьох інших країнах – Старий Новий рік. Він виник через розбіжності Юліанського календарем з Григоріанським календарем. Між двома календарями різниця в 13 днів і за старим календарем Новий рік починається в ніч із 13 на 14 січня.

Ще цей вечір називають Щедрим – 14 січня відзначають Василя та Маланки.

Традиції на Святвечір 13 січня схожі на традиції інших різдвяних свят. Цей день також називають Другою Вечерею. На вечерю за столом збирається вся родина. Одягають чистий одяг та читають молитви. Обмежень по стравах немає, оскільки піст вже закінчився.

На стіл обов'язково ставлять Щедру кутю — з молоком, маслом та горіхами, багато м'ясних та рибних страв, обов'язково має бути сало, вареники та капуста з копченостями.

Вранці 14 січня зазвичай проводять обряд посівання і в цьому ритуалі беруть участь лише хлопці. Саме вони мають зайти першими до будинку першого дня Нового року. Посівають на багатство, гарний урожай та ситий рік. Дівчатам не можна посівати та заходити до будинку першими.

Напередодні Старого Нового року дівчата збираються та ворожать на свою долю, на нареченого, на майбутній шлюб.

Що не можна робити на Старий Новий рік

Напередодні Старого Нового року не можна вимовляти слова "тринадцять" і рахувати дрібні монети — це може принести сльози та неприємності наступного року.

Не можна 13 і 14 січня позичати, а також давати в борг — весь рік пройде в боргах.

Не можна лаятись за святковим столом, казати поган слова, бажати комусь зла.

Не можна зустрічати свято у брудному, старому або дуже темному одязі.

Якщо ввечері напередодні Старого Нового року у двері постукає випадковий мандрівник – його необхідно обігріти, нагодувати та дати їжі в дорогу – весь рік буде ситим та щасливим.

По материалам: Подробности