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Старий Новий рік: прикмети 14 січня

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут agoОбновлено: 13 января, 2023
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Старий Новий рік: прикмети 14 січня

Старий Новий рік відзначають у ніч із 13 на 14 січня. Саме в цю дату раніше наші предки святкували Новий рік, тобто за юліанським календарем. Зараз ми кажемо "за старим стилем".

Вечір напередодні називають Щедрим або Маланчиним, наступного дня відзначають День святого Василя.

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Прикмети на Старий Новий рік

  • Якщо в ніч на 14 січня небо ясне і на ньому багато зірок — буде хороший урожай ягід.
  • Яка Меланія — такий і Петро з Павлом (12 липня).
  • Василів день веселий — то і рік такий.
  • Якщо на Василя мороз і сніг — до хорошого урожаю.
  • Якщо хуртовина на Василя — вродять горіхи.
  • Щедро засипана зерном підлога в хаті — на багатий урожай.
  • Багато пухнастого інею на деревах — до хорошого медозбору.
  • Відлига на Старий Новий рік — дощитиме ціле літо.
  • Туман на Василя — до врожаю в коморі.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 35 минут agoОбновлено: 13 января, 2023
0 1 минута чтения
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