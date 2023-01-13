Старий Новий рік: прикмети 14 січня

Старий Новий рік відзначають у ніч із 13 на 14 січня. Саме в цю дату раніше наші предки святкували Новий рік, тобто за юліанським календарем. Зараз ми кажемо "за старим стилем".

Вечір напередодні називають Щедрим або Маланчиним, наступного дня відзначають День святого Василя.

Прикмети на Старий Новий рік

Якщо в ніч на 14 січня небо ясне і на ньому багато зірок — буде хороший урожай ягід.

Яка Меланія — такий і Петро з Павлом (12 липня).

Василів день веселий — то і рік такий.

Якщо на Василя мороз і сніг — до хорошого урожаю.

Якщо хуртовина на Василя — вродять горіхи.

Щедро засипана зерном підлога в хаті — на багатий урожай.

Багато пухнастого інею на деревах — до хорошого медозбору.

Відлига на Старий Новий рік — дощитиме ціле літо.

Туман на Василя — до врожаю в коморі.

По материалам: Подробности