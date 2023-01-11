Ситуація ускладнюється: на Київщині вводять нові графіки відключень світла

В Україні триває похолодання й у понеділок, 9 січня та вівторок, 10-го числа у Броварському районі Київській області виникли ускладнення ситуації з електропостачанням, внаслідок чого у деяких споживачів світла в домах не було майже добу.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Він наголосив, що за інформацією "Укренерго" вчора та сьогодні в усій державі підвищувалося споживання електроенергії через низьку температуру, посилену сильним вітром.

Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, — зазначив мер Броварів, додавши, що внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години.

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби, тобто з 00:00 до 24:00.

"Наприклад, для нашого регіону, необхідність зменшення навантаження на мережі сягає 40%", — зауважив Ігор Сапожко, попросивши мешканців громади, які скаржаться на недотримання графіків відключень та тривалий термін відсутності світла, з порозумінням поставитися до ситуації та максимально економно використовувати електроенергію.

Однак броварчани у коментарях скаржаться меру на несправедливі, на їх думку, відключення світла у населеному пункті.

По материалам: Подробности