Общество

Росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад

Росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами

росія направила до Білорусі черговий ешелон з військовою технікою, своїми солдатами та боєприпасами.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

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Як зазначає моніторингова група, 9 січня вдень на залізничну станцію "Чепіно", що знаходиться під Вітебськом, прибув ешелон Збройних сил рф.

Загалом у складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських, там можуть поміститися близько 750 осіб, 10 вантажних зі спорядженням та боєприпасами, а також 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.

У "Гаюні" додають, що ешелон прямував з російського Омська, звідки був відправлений 3 січня. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад
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