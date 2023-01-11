Ostchem Дмитра Фірташа виготовив 1,754 млн тонн мінеральних добрив у 2022 році

Найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – азотний холдинг OSTCHEM Дмитра Фірташа оприлюднив виробничі результати минулого року. Як повідомили «Подробицям» в прес-службі Group DF, до якої входить Ostchem, у 2022 році підприємства азотного холдингу Групи виготовили 1,754 млн тонн мінеральних добрив.

При цьому Черкаський «Азот» виготовив більшу частину всього обсягу – 1,117 млн тонн, «Рівнеазот» – 0,592 млн тонн. Сєвєродонецький «Азот», що також входить до Групи, до 27 лютого 2022 року виготовив 0,05 млн. тонн азотних добрив, пізніше його діяльність була заблокована через військові дії.

У прес-релізі наголошується, що заводи зосередили виробництво на найбільш затребуваних серед українських фермерів добривах – аміачній селітрі, карбаміді, КАС та ВАС. Загалом у 2022 році заводи виготовили: аміак – 529,7 тис. тонн, аміачну селітру – 521,0 тис. тонн, КАС – 248,9 тис. тонн, карбамід – 182,6 тис. тонн, ВАС – 204,2 тис. тонн, аміачна вода – 68 тис. тонн.

«Цей рік – ще одна перевірка на міцність нашого бізнесу. Незважаючи на всі випробування, які принесла війна бізнесу у 2022 році, наші заводи виконали свої зобов'язання перед фермерами та перед великими агрохолдингами і сьогодні продовжують відвантажувати готову продукцію, залишаючись важливою ланкою у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Стратегія 2023 для нашого бізнесу – продовжувати розвивати наші промислові майданчики та створювати нові робочі місця. Ми продовжимо модернізацію виробництв та будемо збільшувати виробництво тих добрив, попит на які зростатиме найбільше. Український агровиробник був і залишається пріоритетним для нас», – наголосив Сергій Павлючук, керівник азотного бізнесу OSTCHEM.

За його словами, Черкаський «Азот» та «Рівнеазот» оптимізували виробничий процес, запровадивши низку технологічних рішень щодо енергозбереження. Зокрема, встановлення системи власної енергогенерації дозволило скоротити витрати електроенергії на 40%.

У 2021 році загальний обсяг виробництва мінеральних добрив підприємств OSTCHEM становив 5,3 млн. тонн. Таким чином, загальне падіння обсягів виробництва мінеральних добрив OSTCHEM порівняно з 2021 роком становило 66,9%.

Основними причинами зниження виробництва стали:

втрата контролю над Сєвєродонецьким «Азотом»;

руйнування логістичних та збутових ланцюжків;

зниження обсягів експорту через регуляторні та логістичні обмеження;

перебої з електроенергією через масові руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури;

висока ціна на газ;

падіння платоспроможного попиту з боку аграріїв щонайменше на 40%.

Попри значне падіння, в прессслужбі наголошують, що ринок мінеральних добрив відновлюється, а в 2023 році прогнозують навіть зростання на 15-20% на рік.

«У вересні-листопаді ми побачили поступове відновлення попиту на азотні добрива: фермери активно укладають контракти та вносять передоплати під весняний сезон 2023 року. Відновлення попиту відбулося завдяки «зерновій угоді», яка дещо відновила купівельну спроможність аграріїв, а також зі стабілізацією цін на газ та, відповідно, на мінеральні добрива. Хоча до довоєнного рівня ще далеко, і війна залишається суттєвим фактором, що впливає на споживання добрив в Україні, ми з оптимізмом дивимось у майбутнє – впевнений, ринок добрив зростатиме. За оптимістичним сценарієм – очікується зростання плюс 15-20% за рік. Але війна та зернова угода залишаться визначальними чинниками для українського ринку добрив», – зазначив керівник департаменту корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов.

За оцінками Group DF в 2022 році ринок добрив у 2022 році знизився на 45-50% з 4,75 млн тонн до 2-2,9 млн тонн.

По материалам: Подробности