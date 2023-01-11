Общество

Які три знаки зодіаку незабаром розлучаться з коханими

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
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Які три знаки зодіаку незабаром розлучаться з коханими

У трьох знаків зодіаку незабаром можуть виникнути проблеми у відносинах. Вони можуть обернутися розривом і нервовим зривом.

Телець

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Вже найближчим часом вас почнуть відвідувати думки, чи варто вам перебувати в романтичних стосунках, що ви відчуваєте до свого партнера, як ви себе відчуваєте поруч з ним. Роздуми на ці теми стануть першим поштовхом до вашої депресії і подальшої апатії. Цілком можливо, що ви вирішите плюнути на все і піти в себе. Важливо пам'ятати, що ніхто не допоможе вам вийти з цього стану, справлятися доведеться поодинці. 

Близнюки

Попереду планети всієї буде бігти ваша темна сторона, що відповідає за емоційні гойдалки, сварки, скандали та інше. Тому вже зовсім скоро ваші стосунки з коханою людиною можуть дати тріщину. Є ризик, що ви не зможете виправити ситуацію і доведеться розлучитися. Вам варто зробити роботу над помилками і більше не наступати на ті ж граблі.

Водолій

У вас може з'явитися відчуття, що ви переросли людину, яка поруч з вами. Тому кожен її "дитячий", як ви думаєте вчинок, буде вас дратувати. Щоб не погіршувати ситуацію, вам рекомендується поставити крапку в цих стосунках, інакше ви ризикуєте стати один для одного ворогами.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 1 минута чтения
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