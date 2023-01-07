Общество

ОАЕ передали Україні 2500 генераторів

Photo of Admin Admin Send an email 12 часов agoОбновлено: 7 января, 2023
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ОАЕ передали Україні 2500 генераторів

Об'єднані Арабські Емірати передали Україні 2 500 генераторів за два тижні. Про це повідомив Фонд державного майна України.

ОАЕ надали Україні другу партію з 1300 генераторів. Команда Фонду зустріла допомогу і направляє генератори до регіонів, які постраждали від російської агресії.

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Генератори з нової партії передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Київ.

Підтримка надається в рамках загальної програми гуманітарної підтримки від ОАЕ на $100 млн, а сумарно Україна отримала 2500 генераторів потужністю 3,5-8 кіловат. 

Перші 1200 генераторів надали у грудні, їх направили в регіони, які найбільше постраждали від вторгнення —  Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київські області.

ОАЕ передали Україні 2500 генераторів

У грудні Рада звільнила ввезення генераторів та Starlink від сплати мита та ПДВ.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 12 часов agoОбновлено: 7 января, 2023
0 1 минута чтения
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