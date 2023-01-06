Общество

Сергій Наєв привітав українців з Різдвом (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 6 января, 2023
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Сергій Наєв привітав українців з Різдвом (відео)

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до українців та привітав з Різдвом Христовим. 

Різдво Христове належить до найбільших християнських свят.

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Його з особливим трепетом чекають як діти, так і дорослі, але кожен вкладає у цю подію щось своє.

 

Вітаю всіх, хто в цей день відзначає Різдво, або відзначив його раніше. Нехай Господня сила та опіка завжди будуть поряд з нами, зміцнюють нашу віру, зігрівають наші серця та додають нам упевненості та сили творити добрі справи.

 

Нехай різдвяний настрій прийде до тих, хто захищає Україну на бойових рубежах, і тих, хто вимушено покинув свою рідну домівку. Навіть у похмурі дні має бути місце для святкових подій. Ми всі — одна дружня і велика родина, з великим серцем, чистою душею та добрими намірами. 

 

Бажаю усім нам злагоди, добра та скорішої Перемоги!

 

Слава Україні! Разом переможемо!

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 6 января, 2023
0 1 минута чтения
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