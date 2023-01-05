Общество

У Німеччині дивно відреагували на пропозицію росії про «різдвяне перемир’я»

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 января, 2023
0 Менее минуты назад

У Німеччині дивно відреагували на пропозицію росії про "різдвяне перемир'я"

У Німеччині обережно відреагували на пропозицію росії щодо запровадження тимчасового перемир'я на Різдво, зазначивши, що будь-яке припинення бойових дій допомагає врятувати життя.

Про це повідомляє Welt.

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"Ми взяли до відома оголошення. Будь-яке припинення бойових дій допомагає врятувати життя", — сказав представник німецького уряду на запит агентства Reuters.

При цьому він наголосив, що росія повинна повністю вивести свої війська з України. Таким чином вона може закінчити війну у будь-який момент. Він додав, що Німеччина продовжує закликати рф зробити це.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони мергію шойгу запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 5 января, 2023
0 Менее минуты назад
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