Гороскоп для всіх знаків зодіаку з 26 грудня по 1 січня

Гороскоп на останній тиждень 2022 року обіцяє безліч несподіваних сюрпризів, напружені ситуації та трохи знервованості.

Овен

Зарядіться енергією та силами, тому що тиждень може виявитися дуже складним. Ще він стане непередбачуваним і дуже вимогливим щодо внутрішніх ресурсів. Всі сили киньте на ті справи, які потребують максимальної уваги.

Телець

Намагайтеся не лаяти себе за минулі помилки й в цілому — відпустіть своє минуле. Спогади можуть позбавити вас мотивації та призвести до поганих думок. А вам знадобляться всі сили – очікується шквал завдань та проблем у справах та роботі. Правильно розставте пріоритети, щоб останні дні перед Новым роком були сприятливими.

Близнюки

Постарайтеся останніми днями провести очищення всього свого простору, щоб позбутися негативних думок, непотрібних справ і людей, з якими нічого не пов'язує. Вибачте всім тих, хто ображав вас у 2022 році, грубіянив, переходив дорогу. У середу можлива небезпека від ретро-Меркурію та його з'єднання з Венерою — утримайтеся від довгої роботи в офісі та далеких поїздок за кермом. Більше відпочивайте.

Рак

Для зустрічі нового 2023 року Ракам потрібно максимально навести лад у своєму будинку та створити там затишок та тепло. Це допоможе дім перетворити на місце сили та гармонії. Тиждень стане відносно спокійним, але проблем уникнути не вдасться. Будьте трохи уважнішими та не провокуйте рідних на негатив.

Лев

Вам необхідно якнайшвидше відновити втрачену життєву енергію та сили. Підготовка до свят пройде без проблем і у вас з'явиться час для прикрашання будинку, прибирання, покупки подарунків, спілкування з рідними та навіть для романтичного побачення.

Діва

Приділіть цього тижня особливу увагу своєму здоров'ю та постарайтеся зустріти 2023 рік у гарному настрої. Цей тиждень може стати відправною точкою в нове життя, хоча таким він може і не здатися.

Терези

У вас відкриється друге дихання, і ви зможете довести до фіналу всі справи, які висіли мертвим тягарем довгий час. Енергія та мотивація допоможуть впоратися з усіма справами та сил вистачить на підготовку до нового року.

Скорпіон

Для вдалої зустрічі нового року Скорпіонам слід перестати скаржитися на життя. Варто всю свою свідомість перебудувати та замість скарг практикувати подяку за те, що у вас є. Прислухайтесь і придивляйтеся останніми днями року до всього, що може мати хоч якесь значення для успіху. Варто чіплятися за будь-які можливості, щоб 1 січня не було про що шкодувати. Останній тиждень стане дуже важливим.

Стрілець

Останній тиждень року стане стресовим і, хоча Стрільці стійкіші за інші, у них теж є ризик зірватися і перегоріти. Не перевантажуйте себе в ці дні, знаходьте час для відпочинку та релаксу. Особливо це важливо у середу – найнебезпечніший день тижня. Вплив ретро-Меркурія цього тижня може стати непередбачуваним. Не варто приймати важливі рішення та робити великі покупки.

Козеріг

На тлі всіх проблем і негараздів Козероги можуть втратити впевненість у собі та стати тривожними. Не давайте поганим думкам поглинути вашу голову, вони можуть стати причиною страху. А це призведе до зниження продуктивності та якості життя. Не шукайте винних у ваших помилках, адже Козеріг – дуже відповідальний. Хвилинна слабкість та бажання перекласти хоча б частину провини на іншого може завдати вам шкоди.

Водолій

Ваше життя дуже швидко та несподівано зміниться. Пам'ятайте, що кожна медаль має дві сторони. Якщо зміни здаватимуться дуже сприятливими — шукайте підводне каміння. Якщо все здаватиметься в негативному світлі – зачекайте і шукайте щось у цьому гарного.

Риби

Всесвіт допоможе наприкінці року згладити усі ваші внутрішні переживання. Пам'ятайте, що найтемніша ніч перед світанком, а неприємності можуть залучити у ваше життя щось важливе та найкраще. Налаштуйтеся на оптимізм, вам важливо буде зуміти попросити про допомогу близьких людей і забути хоч на хвилину про гордість. Також допомагайте у відповідь тим, хто простягнув вам руку, пише SlovoFraza.

По материалам: Подробности