Різдво 25 грудня: як загадати бажання, щоб воно обов’язково здійснилося

25 грудня українці відзначать Різдво Христове за григоріанським календарем. Цей час вважається особливим і кажуть, може здійснити найзаповітніше бажання. Головне — правильно його загадати.

На Різдво бажання можна загадувати, починаючи зі Святвечора, 24 січня, коли у небі зійде перша зоря.

Подумайте про найбажаніше, опишіть його в деталях: можна зробити це подумки наодинці з собою, можна написати на папері чи за допомогою гаджетів.

Як правильно загадувати бажання

Сформулюйте свою мрію чітко і ясно

Якщо ви хочете авто, то назвіть його марку і коли саме ви хочете стати його власником.

Якщо мрієте про переїзд в інше місто (країну), то назвіть місце і так само подумайте, коли саме ви би хотіли це зробити

Бажання повинно бути хорошим як для вас, так і для інших

Не загадуйте нікому зла. Не загадуйте гарне собі, а шкоду іншим.

Гроші краще не загадувати, ліпше попросіть одразу про те, про що мрієте. Описувати річ або подію мрії треба в подробицях і деталях.

Загадуйте щиро і з чистим серцем

Якщо ви самі не вірите в здійснення мрії, то краще нічого не загадувати зовсім. У будь-якому зверненні до святих, зірок і Всесвіту найголовніше — це щирість і віра.

По материалам: Подробности