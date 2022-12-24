Общество

Різдво 25 грудня: як загадати бажання, щоб воно обов’язково здійснилося

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
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Різдво 25 грудня: як загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося

25 грудня українці відзначать Різдво Христове за григоріанським календарем. Цей час вважається особливим і кажуть, може здійснити найзаповітніше бажання. Головне — правильно його загадати.

На Різдво бажання можна загадувати, починаючи зі Святвечора, 24 січня, коли у небі зійде перша зоря.

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Подумайте про найбажаніше, опишіть його в деталях: можна зробити це подумки наодинці з собою, можна написати на папері чи за допомогою гаджетів.

Як правильно загадувати бажання

  • Сформулюйте свою мрію чітко і ясно
  • Якщо ви хочете авто, то назвіть його марку і коли саме ви хочете стати його власником.
  • Якщо мрієте про переїзд в інше місто (країну), то назвіть місце і так само подумайте, коли саме ви би хотіли це зробити
  • Бажання повинно бути хорошим як для вас, так і для інших
  • Не загадуйте нікому зла. Не загадуйте гарне собі, а шкоду іншим.
  • Гроші краще не загадувати, ліпше попросіть одразу про те, про що мрієте. Описувати річ або подію мрії треба в подробицях і деталях.
  • Загадуйте щиро і з чистим серцем
  • Якщо ви самі не вірите в здійснення мрії, то краще нічого не загадувати зовсім. У будь-якому зверненні до святих, зірок і Всесвіту найголовніше — це щирість і віра.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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