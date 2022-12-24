«Магія» у Новий рік: який ритуал допоможе залучити гроші на рік Чорного Кролика

До Нового року залишається трохи більше тижня. Згідно зі східними традиціями, якщо в новорічну ніч покласти по монеті в кожну кишеню, то наступні 12 місяців цю людину переслідуватиме багатство.

Якщо зустрічати Новий рік під гучну музику, злі духи покинуть ваше житло. Також на Сході для таких цілей застосовують петарди та салюти, однак у нинішній ситуації в країні їх використання заборонено.

Крім того, в азіатських країнах вважається, що якщо поцілувати кохану людину під бій годині о 12-й ночі, то наступного року в сім'ї пануватимуть лише любов та взаєморозуміння.

По материалам: Подробности