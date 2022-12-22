Общество

«Допоможе досягти цілей»: Подоляк розповів про важливість військових поставок Україні

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Допоможе досягти цілей": Подоляк розповів про важливість військових поставок Україні

Розширення номенклатури озброєнь для України допоможе нашим воїнами досягти усіх поставлених цілей, а росії тим часом варто почати реально оцінювати свої ресурси.

Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Материалы по теме

"Суттєве розширення номенклатури озброєнь, що постачаються нам, дозволить Україні досягти всіх цілей контроперації, звільнити території і правильно фіналізувати війну… росії необхідно реалістично оцінювати свої ресурсні можливості, репутацію та історичні перспективи. Але…", — пише Подоляк.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 часа agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Мінінфраструктури запропонувало експертам долучитись до впровадження реформи містобудування

1 день ago

росіяни масово кидають зброю та відмовляються воювати: перехоплення розмови

1 день ago

Окупанти збираються вивезти українських дітей у росію нібито на «ялинки»

1 день ago

На Херсонщині знайшли масове поховання мирних жителів

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button