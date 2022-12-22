«Допоможе досягти цілей»: Подоляк розповів про важливість військових поставок Україні

Розширення номенклатури озброєнь для України допоможе нашим воїнами досягти усіх поставлених цілей, а росії тим часом варто почати реально оцінювати свої ресурси.

Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Суттєве розширення номенклатури озброєнь, що постачаються нам, дозволить Україні досягти всіх цілей контроперації, звільнити території і правильно фіналізувати війну… росії необхідно реалістично оцінювати свої ресурсні можливості, репутацію та історичні перспективи. Але…", — пише Подоляк.

По материалам: Подробности