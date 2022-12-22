Общество

Чи скасують в Києві комендантську годину на Новий рік

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Чи скасують в Києві комендантську годину на Новий рік

У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Жодних великих святкувань в місті не буде.

Про це повідомляє заступник київського міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі одного з українських телеканалів.

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За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки — так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", — заявив Бондаренко.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 22 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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