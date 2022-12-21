Общество

Знакові місця у всьому світі вимкнуть світло на знак солідарності з Україною (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Знакові місця у всьому світі вимкнуть світло на знак солідарності з Україною (фото)

Знакові місця по всьому світу — Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр, лондонська арка стадіону Wembley, CN Tower у Торонто — вимкнуть світло сьогодні ввечері о 20:00 (за місцевим часом) на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє CNN з посиланням на організаторів акції #LightUpUkraine.

Материалы по теме

Знакові місця у всьому світі вимкнуть світло на знак солідарності з Україною (фото)

Сіднейський оперний театр

Знакові локації приєднуються до безлічі інших об'єктів у всій Європі, які обіцяють свою підтримку.

Знакові місця у всьому світі вимкнуть світло на знак солідарності з Україною (фото)

Стадіон Wembley у Лондоні

Кампанія #LightUpUkraine має на меті зібрати $10 млн для закупівлі 1000 генераторів для українських лікарень.

Знакові місця у всьому світі вимкнуть світло на знак солідарності з Україною (фото)

CN Tower у Торонто

19 грудня у ДТЕК назвали тривалі відключення по 10 годин новою реальністю для Києва. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

У Києві відкриваються станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик»

2 дня ago

День Святого Миколая: красиві привітання зі святом

2 дня ago

Морози продовжуються: прогноз погоди в Україні на 19 грудня

3 дня ago

Запасаємося водою та заряджаємо гаджети: Україну чекає значний дефіцит електроенергії

3 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button