Общество

Окупанти збираються вивезти українських дітей у росію нібито на «ялинки»

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения

Окупанти збираються вивезти українських дітей у росію нібито на "ялинки"

Росіяни намагаються зібрати від 1,5 тисяч до 2 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій України, щоб вивезти їх до росії нібито на новорічні "ялинки".

Про це повідомляє мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Материалы по теме

За словами Федорова, росіяни прикриваються пропагандою — дітей нібито відвезуть до москви на новорічні свята. При цьому він нагадав випадки, коли у вересні дітей з Енергодара, Кам'янки-Дніпровської та інших захоплених територій Запорізької області забирали до Криму та росії спочатку на тиждень. Згодом затримали їх на відпочинку на два місяці.

Федоров закликав усіх батьків, які залишаються в окупації, не віддавати своїх дітей окупантам.

"Ворог не раз показував, що вони потрібні Росії або для пропаганди, або в якості "живого щита". Тому невідомо, чи повернуться діти додому", — заявив він.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

У Києві відкриваються станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик»

2 дня ago

День Святого Миколая: красиві привітання зі святом

2 дня ago

Морози продовжуються: прогноз погоди в Україні на 19 грудня

3 дня ago

Запасаємося водою та заряджаємо гаджети: Україну чекає значний дефіцит електроенергії

3 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button