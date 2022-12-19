Общество

росія пригрозила Греції через можливу передачу Україні систем ППО

Photo of Admin Admin Send an email 15 минут agoОбновлено: 19 декабря, 2022
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росія пригрозила Греції через можливу передачу Україні систем ППО

У росії погрожують, що плани Греції передати Україні системи ППО можуть вплинути на відносини між країнами.

Про це повідомляє представник МЗС рф Марія Захарова.

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За її словами, можлива передача Україні систем ППО С-300 є "провокаційною та відверто ворожою" стосовно росії.

Захарова, в черговий раз повторюючи тези російської пропаганди, звинуватила Грецію в тому, що вона нібито "стає співучасником українських неонацистів, які, зокрема, ведуть війну проти етнічних греків, які проживають на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях".

Вона заявила, що можлива передача стане "грубим порушенням" російсько-грецьких домовленостей та "неминуче матиме наслідки".

"Поки що ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", — додала вона.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 минут agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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