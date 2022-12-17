У всій Харківській області знову є світло

Станом на ранок суботи, 17 грудня, у Харківській області повністю відновили енергопостачання. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Світло вдалося повернути після вчорашнього знеструмлення, яке сталося через ракетну атаку росіян.

Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста.

Він нагадав, що минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави.

По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.

По материалам: Подробности