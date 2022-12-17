У Києві маршрути метро продублюють автобусами

Внаслідок ракетного удару по Києву станом на вечір без світла залишаються 60% киян. Про це повідомляється у Telegram київського мера Віталія Кличка.

Завтра у столиці також додатково запустять автобуси, які дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену.

Крім того, приватним перевізникам доручили випустити більше автобусів на маршрути, які дублюють метрополітен, тролейбус, трамвай.

По материалам: Подробности