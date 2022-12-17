Общество

У Києві маршрути метро продублюють автобусами

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Києві маршрути метро продублюють автобусами

Внаслідок ракетного удару по Києву станом на вечір без світла залишаються 60% киян. Про це повідомляється у Telegram київського мера Віталія Кличка.

Завтра у столиці також додатково запустять автобуси, які дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену.

Материалы по теме

Крім того, приватним перевізникам доручили випустити більше автобусів на маршрути, які дублюють метрополітен, тролейбус, трамвай.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Звичайний держиморда»: Залужний дав оцінку Суровікіну

1 день ago

Росіяни готують 200 тисяч вояків для нового штурму Києва — Залужний

1 день ago

У росії знову вибухи і пожежа, є загиблі

1 день ago

У Європі ухвалили важливе рішення щодо біженців з України

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button