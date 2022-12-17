Общество

Половина Київщини досі без світла — ОВА

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Половина Київщини досі без світла - ОВА

У Київській області тривають відновлювальні роботи після російського ракетного обстрілу 16 грудня. Майже 50% абонентів залишаються без електропостачання. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Після вчорашніх ракетних обстрілів у Київській області тривають відновлювальні роботи. 

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Ускладнюють процес погодні умови — дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі.

За рішенням "Укренерго" на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Близько 50% регіону наразі без світла.

Очільник Київщини нагадав, що в області працює 400 Пунктів Незламності. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися та дізнатися актуальні новини.

Генштаб України повідомив, що напередодні ворог випустив по Україні 98 ракет. На Київ летіло понад 40 ракет, 37 збила ППО.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты agoОбновлено: 17 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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