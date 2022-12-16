Общество

Виключення росії з Ради безпеки ООН: у Байдена відповіли на резолюцію

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 декабря, 2022
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Виключення росії з Ради безпеки ООН: у Байдена відповіли на резолюцію

США не бачать можливості зміни правил Організації Об'єднаних Націй задля виключення росії з постійних членів Ради безпеки організації.

Про це повідомила спікер Білого дому Карін Жан-П'єр. 

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За її словами, адміністрація США не бачить можливості зміни правил міжнародної організації і тому зосереджена на продовженні зусиль щодо ізоляції росії та в міжнародних організаціях та щодо притягнення росії до відповідальності, у тому числі за допомогою санкцій.

"Якби існував спосіб виключити росію з Ради безпеки ООН, ми негайно приступили б до цього", — підкреслила Жан-П'єр.

Коментар Білого дому пішов за резолюцією, внесеною американськими конгресменами Стівом Коеном і Джоном Вілсоном, які представляють комісію з безпеки та співробітництва в Європі, із закликом до президента США Джо Байдена добиватися того, щоб росію виключили з Ради Безпеки ООН у зв'язку з розв'язаною.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 16 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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