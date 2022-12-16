Метро Києва не працюватиме 16 грудня

Через пошкодження енергетичної системи та аварійні відключення електроенергії поїзди метрополітену Києва сьогодні до кінця дня не курсуватимуть. Про це повідомляє КМДА.

Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття.

Для пересування містом мешканців і гостей столиці просять скористатися наземним громадським транспортом.

У місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

Завтра, 17 грудня, у столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Перелік автобусних маршрутів за посиланням.

"Подробиці" опублікували інструкцію, як житиме Київ, якщо блекаут триватиме довго.

По материалам: Подробности