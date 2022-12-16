Коли з’явиться світло та вода у Києві: Кличко доповів про ситуацію

У п’ятницю ввечері, 16, грудня, мер столиці Віталій Кличко заявив про те, що після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж.

Третина киян наразі – з водою та теплом. 40% – з енергопостачанням, хоча відключення енергії є. Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання.​

У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні не курсуватимуть. Водночас, підземні станції працюють як укриття.

Сьогодні в місті курсують автобуси за постійним графіком, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. У нас їх зараз більше 500.

За його словами, 17 грудня в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену.

Приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

По материалам: Подробности