Общество

У росії знову вибухи і пожежа, є загиблі

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2022
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У росії знову вибухи і пожежа, є загиблі

Зранку у четвер, 15 грудня, у росії в Ангарському міському окрузі Приангар'я у Східному Сибіруна нафтокомбінаті пролунав вибух. Спалахнула велика пожежа. Про це повідомляє пресслужба ГУ МНС росії з Іркутської області.

Є загиблі та постраждалі.

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Подробиці:

  • Пожежа сталася на встановленні Г-64 на території нафтопереробного заводу АНХК.
  • Площа пожежі на НПЗ склала 2,5 тисячі квадратних метрів.
  • До гасіння пожежі було залучено понад 100 співробітників МНС та 25 одиниць техніки.
  • Відкрите горіння, як заявляють МНСники, вже ліквідовано.

Влада Іркутської області повідомляє про двох загиблих і двох постраждалих робітників комбінату. При цьому росЗМІ пишуть, що кількість постраждалих зросла до п'яти.

За попередньою інформацією, причиною вибуху на НПЗ стала загазованість систем технологічної установки. Наразі прокуратура, Слідком та спецкомісія розбираються у НП.

За словами робітників ТЕЦ-9, вони відчували вибухову хвилю, в будівлі біля палаючої нафтоустановки відлетіли стелі, вибило вікна, передає Telegram-канал Mash.

У мережі опублікували відео моменту вибуху на Ангарському нафтокомбінаті.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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