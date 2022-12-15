Різдво та Новий рік: скільки буде вихідних

Щороку взимку в Україні, окрім новорічних свят, були і додаткові вихідні, а також шкільні вихідні. Однак у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням все змінилося.

З 2017 року в Україні двічі відзначають Різдво – 25 грудня (за григоріанським календарем) та 7 січня (за юліанським календарем). Перед повномасштабним вторгненням росії українцям покладалося одразу два додаткові вихідні дні — 26 грудня 2022 року та 9 січня 2023 року.

Відповідно до ст. 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану" від 15 березня 2022 року дію норм статей 67,71 — 73 Кодексу законів про працю України (стосуються святкових та неробочих днів) було скасовано.

Подібна ситуація з Новим роком: цього року святкування припадає на суботу, 31 грудня 2022 року та неділю, 1 січня 2023 року. Але через війну додатковий вихідний у понеділок, 2 січня, скасували.

По материалам: Подробности