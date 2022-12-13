У Києві відомого наркодилера Чернецького засудили до 5 років позбавлення волі

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Київського наркодилера Юрія Чернецького засудили до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За версією слідства, він збував наркотики у нічних розважальних закладах Києва.

Його викрили під час чергового збуту, а надалі під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.

По материалам: Подробности