Общество

Під Харковом затримали колаборантку

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 декабря, 2022
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Під Харковом затримали колаборантку

Мешканка селища Чкаловське (Харківська область) закликала виводити з обігу українську гривню під час тимчасової окупації населеного пункту. Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці затримали її та повідомили їй про підозру. 

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Під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району місцева мешканка висловлювалась на підтримку дій і рішень президента рф.

Вона переконувала сусідів, що Збройні сили України більше не повернуться на територію Харківської області, а отже треба виводити з обігу українські монети та купюри.

Жінка закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії, а також заперечувала збройну агресію рф проти України.

Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру у колабораційній діяльності.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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