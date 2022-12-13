Під Харковом затримали колаборантку

Мешканка селища Чкаловське (Харківська область) закликала виводити з обігу українську гривню під час тимчасової окупації населеного пункту. Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці затримали її та повідомили їй про підозру.

Під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району місцева мешканка висловлювалась на підтримку дій і рішень президента рф.

Вона переконувала сусідів, що Збройні сили України більше не повернуться на територію Харківської області, а отже треба виводити з обігу українські монети та купюри.

Жінка закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії, а також заперечувала збройну агресію рф проти України.

Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру у колабораційній діяльності.

По материалам: Подробности