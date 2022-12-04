Общество

Вимкнення електроенергії у Чернівецькій області: які магазини та банки працюватимуть (список)

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 4 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Вимкнення електроенергії у Чернівецькій області: які магазини та банки працюватимуть (список)

При відключенні світла у Чернівецькій області є магазини, банки та АЗС, які продовжують роботу завдяки резервним джерелам живлення. Про це повідомляється на сторінці Чернівецької обласної військової адміністрації.

Разом з бізнесом готуємося до різних варіантів розвитку подій. Щоб забезпечити потреби громадян у продуктах харчування, воді, медикаментах, а також щоб краяни мали змогу здійснювати розрахунки, в області продовжуватимуть працювати окремі магазини, аптеки, банки та АЗС.

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Обласна військова адміністрація надає перелік адрес суб‘єктів господарювання, які працюватимуть під час відсутності електропостачання, оскільки оснащені генераторами.

Людей закликають завантажити та зберегти його на свої мобільні телефони. Також людей попереджають, що графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути змінено.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 4 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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