ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 2 грудня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:

склад з БК — у Каховському районі Херсонської області;

склад з БК — у Василівському районі Запорізької області;

склад з БК — у Бердянському районі Запорізької області.

"Демілітаризація орди", — зазначив Братчук.

По материалам: Подробности