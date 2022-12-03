Общество

ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

ЗСУ знищили 3 склади окупантів у двох областях

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на усіх напрямках лінії фронту. Наші воїни 2 грудня завдали потужних ударів по ворогу.

Про це повідомляє в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:

  • склад з БК — у Каховському районі Херсонської області;
  • склад з БК — у Василівському районі Запорізької області;
  • склад з БК — у Бердянському районі Запорізької області.

"Демілітаризація орди", — зазначив Братчук.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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