Майже 500 родин отримали допомогу від благодійного фонду «Сергія Цюпка»
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Майже 500 родин отримали допомогу від благодійного фонду "Сергія Цюпка". Фонд опікується мешканцями населених пунктів Київщини, які найбільше постраждали від російських окупантів.
"Ми співпрацюємо з місцевими адміністраціями й формуємо гуманітарні бокси на підставі потреб мешканців", — розповідають у фонді "Сергія Цюпка". За словами благодійників, це продукти довготривалого зберігання та швидкого приготування. Такі прохання, в першу чергу, пов’язані з віяловими відключеннями електрики в наслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Допомогу від благодійників вже отримували мешканці декількох сіл, зокрема — і Горенка, і Мощун.
Сергій Цюпко Благодійність гуманітарна допомога Київщина
По материалам: Подробности