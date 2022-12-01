Главная/Общество/ Майже 500 родин отримали допомогу від благодійного фонду «Сергія Цюпка» Общество Майже 500 родин отримали допомогу від благодійного фонду «Сергія Цюпка»

"Ми співпрацюємо з місцевими адміністраціями й формуємо гуманітарні бокси на підставі потреб мешканців", — розповідають у фонді "Сергія Цюпка". За словами благодійників, це продукти довготривалого зберігання та швидкого приготування. Такі прохання, в першу чергу, пов’язані з віяловими відключеннями електрики в наслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Допомогу від благодійників вже отримували мешканці декількох сіл, зокрема — і Горенка, і Мощун.

Сергій Цюпко Благодійність гуманітарна допомога Київщина

По материалам: Подробности