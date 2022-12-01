Общество

Майже 500 родин отримали допомогу від благодійного фонду «Сергія Цюпка»

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд agoОбновлено: 1 декабря, 2022
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Майже 500 родин отримали допомогу від благодійного фонду "Сергія Цюпка". Фонд опікується мешканцями населених пунктів Київщини, які найбільше постраждали від російських окупантів.

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"Ми співпрацюємо з місцевими адміністраціями й формуємо гуманітарні бокси на підставі потреб мешканців", — розповідають у фонді "Сергія Цюпка". За словами благодійників, це продукти довготривалого зберігання та швидкого приготування. Такі прохання, в першу чергу, пов’язані з віяловими відключеннями електрики в наслідок обстрілів об’єктів критичної інфраструктури. Допомогу від благодійників вже отримували мешканці декількох сіл, зокрема —  і Горенка, і Мощун.

Сергій Цюпко Благодійність гуманітарна допомога Київщина

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 47 секунд agoОбновлено: 1 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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