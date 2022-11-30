» src=»/wp-content/uploads/2022/11/dcde967904c9e392d04c2f82d030c4fd.jpg» alt=»У Києві екстрені відключення світла» width=»100%»/>

У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Про це свідчать дані повідомлення компанії Yasno — "Київські енергетичні послуги".

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

По материалам: Подробности