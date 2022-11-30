Общество

У Києві екстрені відключення світла

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 30 ноября, 2022
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У п’ятницю, 30 листопада, у Києві відбуваються екстрені відключення світла. Про це свідчать дані повідомлення компанії Yasno — "Київські енергетичні послуги".

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

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Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 30 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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