Німеччина зробила важливу заяву про «Північний потік-2»

Підтримка будівництва газопроводу "Північний потік-2" була внеском Німеччини у розв'язання росією війни проти України.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє Twitter відомства.

"Ми твердо стоїмо на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: з сьогоднішнього погляду, відданість "Північному потоку-2" у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни", — заявив міністр юстиції.

По материалам: Подробности