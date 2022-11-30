Общество
Німеччина зробила важливу заяву про «Північний потік-2»
Підтримка будівництва газопроводу "Північний потік-2" була внеском Німеччини у розв'язання росією війни проти України.
Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє Twitter відомства.
"Ми твердо стоїмо на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: з сьогоднішнього погляду, відданість "Північному потоку-2" у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни", — заявив міністр юстиції.
По материалам: Подробности