Общество

Німеччина зробила важливу заяву про «Північний потік-2»

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Німеччина зробила важливу заяву про "Північний потік-2"

Підтримка будівництва газопроводу "Північний потік-2" була внеском Німеччини у розв'язання росією війни проти України.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє Twitter відомства.

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"Ми твердо стоїмо на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: з сьогоднішнього погляду, відданість "Північному потоку-2" у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни", — заявив міністр юстиції.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 30 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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