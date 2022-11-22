«Зґвалтували матір і дочку»: окупант втік з рф у Іспанію і розповів про злочини росіян під Бучею

Російський військовий Нікіта Чибрін з 64-й мотострілкової бригади, звинувачений у злочинах у Бучі, втік з рф в Іспанію й там розповів про звірства, які чинили окупанти під Києвом. Росіянин заявив, що хоче свідчити у міжнародному суді.

Про це повідомляє інтернет-видання The Insider, журналісти якого поспілкувалися з військовим злочинцем.

"Напевно знаю, що були факти мародерства. Бачив, як брали машини у Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Брали прикраси із будинків, мобільні пристрої. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя і таке інше", — заявив російський військовослужбовець.

Також Нікіта підтвердив, що російські солдати ґвалтували жінок у Андріївці.

"У них через це всього їхав дах. Багато хто знаходив у будинках алкоголь і випивав. Був випадок у Андріївці, коли зґвалтували матір та доньку. Четверо хлопців зробили це. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками. Їх узагалі хотіли розстріляти. Звинуватити їх не можна було, бо не мали доказів, тому їх звільнили", — додав Чибрін.

Окупант пожалівся, що російські солдати перебувають у жахливих умовах на фронті. А командування чинить фізичний та психологічний тиск на тих, хто хоче покинути фронт.

"Всіх залякували тим, що член або яйця відріжуть, або щось ще зроблять", — заявив росіянин.

На фронті Чибрін прикидався божевільним, щоб його не відправили на передову. А після того, як втік з України в РФ, то від нього відвернулися всі, навіть сім'я.

"Я для них зрадник Батьківщини. А що, мені треба було йти на війну та вбивати мирних мешканців українців? Йти до в'язниці? Залишається третій варіант — просто виїхати", — пояснив окупант.

Також додав, що хоче свідчити у міжнародному суді, бо: "Це злочинна війна, яку розпочала росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення".

Нікіта Чибрін пішов в армію влітку 2021 року через фінансові проблеми. Стверджує, що в Україну його бригаду завезли обманом.

Перший місяць повномасштабної війни провів у селі Липівка за 50 км від Києва. Саме тоді російські військові влаштували геноцид у Бучі та Андріївці.

16 червня Чибрін сховався у вантажівці, яка прямувала до росії і так зміг вирватись із фронту. Після втечі він зв'язався з правозахисниками, щоб ті допомогли покинути рф.

15 листопада він прилетів в Іспанію й одразу попросив політпритулку. Поки його заяву розглядають, росіянина розмістять у тимчасовому центрі для біженців.

По материалам: Подробности