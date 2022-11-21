Перемовини України з росією: у Зеленського назвали три кроки для рф

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Про це він написав у Twitter.

Зокрема, обов'язковим є виведення військ з нашої країни.

Головними кроками до переговорів з Україною для росії є:

Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі.

Виведення окупаційних військ з території суверенної держави.

Повернення до міжнародного права, де прописані кордони країн.

По материалам: Подробности