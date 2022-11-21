Общество

Перемовини України з росією: у Зеленського назвали три кроки для рф

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Перемовини України з росією: у Зеленського назвали три кроки для рф

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Про це він написав у Twitter.

Зокрема, обов'язковим є виведення військ з нашої країни.

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Головними кроками до переговорів з Україною для росії є:

  • Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі.
  • Виведення окупаційних військ з території суверенної держави.
  • Повернення до міжнародного права, де прописані кордони країн.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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