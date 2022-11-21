Общество

На Запорізькій АЕС виявили нерадіоактивний витік після обстрілу

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 ноября, 2022
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На Запорізькій АЕС виявили нерадіоактивний витік після обстрілу

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили на Запорізькій АЕС пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, а також оцінили збитки від масованого обстрілу.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ.

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Експерти МАГАТЕ підтвердили, що безпосередніх проблем з ядерною безпекою немає. Основне обладнання неушкоджене, незважаючи на значні руйнування на території. Проте генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що це один з найсерйозніших подібних інцидентів за останні місяці.

Підтверджено статус шести реакторних блоків — він стабільний, а відпрацьоване паливо, а також свіже паливо і різного рівня радіоактивні відходи у відповідних сховищах цілісні. Тим не менш, експерти МАГАТЕ все ж таки спостерігали масштабні пошкодження на території.

"Це зумовлює серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій", — сказав Гроссі.

Крім того, обстеження експертів виявили різного роду пошкодження в обладнанні станції та її будівель, а також інфраструктури. І хоча більше атак на станцію не було, зафіксовано обстріли в районі сусіднього міста Енергодар і промислової зони, заявили представники МАГАТЕ.

"Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити", — заявив Гроссі вчора пізно ввечері і наголосив, що він активізував консультації щодо створення охоронної зони на ЗАЕС.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 21 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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