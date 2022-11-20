Общество

Скільки тіл загиблих знайдено на деокупованих територіях: відповідь генпрокурора

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Скільки тіл загиблих знайдено на деокупованих територіях: відповідь генпрокурора

За останні два місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено понад 700 тіл вбитих та загиблих осіб.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі національного телемарафону.

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"Майже 90% — це цивільні особи", — заявив Костін.

За його словами, у цих областях виявлені понад 20 місць, де незаконно утримувались та були закатовані українські громадяни. Найбільше злочинів проти цивільних та катівень було зафіксовано у Харківській області.

Костін додав, що на нещодавно звільненій території Херсонської області прокуратура тільки розпочала роботу з виявлення злочинів, скоєних російськими загарбниками проти цивільних.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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