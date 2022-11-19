Сніг та ожеледиця: ДСНС попредила про небезпечну негоду в Україні
В більшості регіонах України очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Негода триматиметься з 18 по 19 листопада.
Про це пише пресслужбу ДСНС.
Згідно з даними синоптиків, до кінця поточної доби в Карпатах та на Прикарпатті передбачається сильний сніг — ІІ рівень небезпечності.
"Вночі 19 листопада у більшості північних та центральних областей — сніг та налипання мокрого снігу", — пише ДСНС.
Тим часом у північно-східних областях — значний сніг з дощем й ожеледиця, а вночі в південній частині — значні дощі.
"У західних, північних (місцями Вінницькій та Черкаській областях) очікується приріст снігового покриву висотою 10-20 см", — додає пресслужба.
В Україні, окрім півдня, на дорогах очікується ожеледиця, а 19 листопада у східних та південно-східних областях — пориви вітру 15-20 м/с.
Українців закликають дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.
"Складні погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту. Радимо водіям утриматися від поїздок за межі міст та неухильно дотримуватися ПДР", — пише ДСНС.
По материалам: Подробности