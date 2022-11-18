Общество

У Чернівецькій області стався землетрус

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Чернівецькій області стався землетрус

Землетрус стався у Чернівецькій області о 00:46 18 листопада. Його магнітуда склала 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Материалы по теме

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Так, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Також повідомляється, що останній землетрус на території Чернівецької області був зареєстрований 6 жовтня.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 18 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Світло по 2-3 години: на Київщині електроенергії може не бути днями

1 день ago

Михайло Діанов передав зібрані йому 3 млн грн дітям загиблих героїв «Азовсталі»

1 день ago

У Рівному перестали ходити тролейбуси: що сталося

1 день ago

Росіяни пішли в атаку в Запорізькій області — Арестович

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button